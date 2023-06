Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einer bundesweiten Taufaktion, zu der die Protestantische Kirche aufgerufen hat, ließen Eltern ihre Kinder am Wochenende in der Christuskirche, in der Stiftskirche und am Gelterswoog taufen. Am und im Wasser des Woogs empfingen 21 Kinder und Jugendliche die Taufe.

Die Einladung der Friedenskirchengemeinde, der Versöhnungskirche, der Lukaskirche und der Gemeinde Hohenecken-Dansenberg, ihre Kinder taufen zu lassen, stieß bei etlichen jungen Familien auf eine