Vor einem Jahr hatten die Buchenlocher den Tiefpunkt in ihrer langen und stolzen Fußballgeschichte erreicht: Die erste Mannschaft, die vor einigen Jahren noch in der Verbandsliga gespielt hatte, musste nach den Abstiegen in Landes- und Bezirksliga auch noch den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Klar, dass man diese Scharte schnellstmöglich auswetzen wollte. Doch es gab Zweifel, ob dies dem jungen Team gelingen würde.

In Frank Weber hatte man einen Trainer verpflichtet, der nicht nur die Mission Aufstieg erfüllen, sondern auch Aufbauarbeit leisten und eine Mannschaft mit Perspektive formen sollte. Und Weber ging