Vor dem Schöffengericht II des Amtsgerichts Kaiserslautern musste sich am Dienstag ein 25-jähriger Mann wegen Geldfälschung verantworten. Er soll sich vor dem 3. Januar 2020 in Kaiserslautern 100 gefälschte 50-Euro-Scheine beschafft haben, um sie als echtes Geld in Verkehr zu bringen.

Anlässlich einer polizeilichen Durchsuchung, wegen eines anderweitigen Tatverdachts, waren die Blüten in der Jacke des Mannes gefunden und sichergestellt worden. Gleich nachdem der Vorsitzende ihm am Dienstag das Wort erteilt hatte, räumte der Angeklagte den Tatvorwurf ein. Zu den Einzelheiten befragt, gab er an, er habe die Scheine im Internet als Spielgeld bestellt und habe nicht vorgehabt, das Geld in Verkehr zu bringen. Vielmehr habe er damit einen Partykeller dekorieren wollen.

Daraufhin wies ihn der Oberstaatsanwalt darauf hin, dass dies kein Geständnis sei. Eine Bewährungsstrafe könne nach seiner Vorstellung nur verhängt werden, wenn der Angeklagte im Sinne der Anklage umfassend geständig sei. Müsse die Behauptung des Angeklagten hingegen weiter überprüft werden und stelle sie sich dann als unwahr heraus, käme nur eine Haftstrafe in Betracht. Es sei schon nicht plausibel, wenn der Angeklagte einerseits angegeben habe, er sei seinerzeit obdachlos gewesen, andererseits will er aber über einen Partykeller verfügt haben. Daraufhin erklärte der Angeklagte – nach Rücksprache mit seinem Verteidiger –, er habe die Geldscheine jedenfalls teilweise als Zahlungsmittel einsetzen wollen.

Derzeit verbüßt der Angeklagte eine dreimonatige Haftstrafe

Die Erörterung seiner persönlichen Verhältnisse ergab ein trauriges Bild. Nach dem Hauptschulabschluss hatte er keine Berufsausbildung gemacht, sondern nur Maßnahmen vom Jobcenter absolviert. Seit Anfang vergangenen Jahres war er ohne festen Wohnsitz und zog dann in eine Obdachlosenunterkunft in Saarbrücken. Nach einem Bewährungswiderruf verbüßt er derzeit eine dreimonatige Haftstrafe sowie eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagessätzen in einer saarländischen Justizvollzugsanstalt. Befragt nach seinen Zukunftsplänen, erklärte er, er wolle seinem Leben wieder eine Struktur geben und sich um Wohnung und Arbeit bemühen. Dabei sei ihm ein Sozialarbeiter in der Haftanstalt behilflich. Der Aufenthalt im Gefängnis habe ihm die Augen geöffnet, und er werde nie wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Das Schöffengericht sprach ihn der Geldfälschung schuldig und verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Es setzte die Vollstreckung für drei Jahre zur Bewährung aus und bestellte dem Mann einen Bewährungshelfer. Außerdem muss er 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Das Falschgeld zog das Gericht ein. Der Oberstaatsanwalt hatte ein Jahr und sechs Monate und der Verteidiger keine höhere Strafe als ein Jahr und zwei Monate, jeweils zur Bewährung ausgesetzt, beantragt. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.