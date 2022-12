Der Saisonabschluss gelang den TC Rot-Weiß-Tanzpaaren Frölich und Kraayvanger nahezu perfekt. Beide Paare standen auf dem Weihnachtsturnier des Tanz-Clubs Oranien Elz-Limburg-Bad Camberg im Bürgerhaus Elz auf dem Podest.

In der Klasse S wusste sich das Ehepaar Siglinde und Roland Frölich bei starker Konkurrenz im Standard Master III gekonnt in Szene zu setzen. Mit Leichtigkeit und großer Eleganz präsentierte das Tanzpaar seine fünf Tänze. Beim variantenreich getanzten Slow Fox nahmen sich Siglinde und Roland Frölich sogar Zeit, mit dem Publikum zu schäkern und dieses zu verzaubern. Die Stimmung im Saal wuchs, und das TC Rot-Weiß-Paar fand sich am Ende mit einem ertanztem Weihnachtswichtel auf Platz zwei. Mit einem „Happy-Feeling“, so Siglinde Frölich, beendeten sie die Turniersaison 22 erfolgreich.

Das Tanzpaar Astrid und Stefan Kraayvanger, unterwegs in der Klasse Standard Master III B, waren ebenfalls absolut zufrieden mit der in Elz beendeten Saison. Die beiden ließen fünf Paare hinter sich und durften das Podest auf Platz drei besteigen.