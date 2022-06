Mit einem Fahrzeug der Marke Eigenbau hat ein Unbekannter am späten Freitagabend im Ortsteil Morbach einen Unfall gebaut und danach die Flucht ergriffen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der Unfallverursacher gegen 23.50 Uhr mit seinem dreirädrigen Gefährt aus Richtung Niederkirchen kommend in der Lindenstraße/K31 unterwegs. In einer Linkskurve kam das Vehikel – eine Art Go-Kart, das laut Polizei mit einem Rasenmähermotor aufgerüstet wurde – von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Auto eines 22-jährigen Mannes, das in einer Einfahrt geparkt war. Der Fahrer des Go-Karts suchte zu Fuß das Weite und ließ sein Fahrzeug zurück. Das Gefährt wurde sichergestellt. Zeugen, die Aussagen zum Besitzer des Dreirads machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.