Gebraucht wird

•

ein Springseil, alternativ auch Abschleppseil, Wäscheleine, Kabel, Kabelschlauch oder ähnliches •

etwas Platz •

hohe Decken, ein großer Raum oder Hof, Bürgersteig, Feldweg ... Übung Jeder von euch kennt Seilspringen sicherlich noch aus seiner Kindheit. Grundsätzlich solltest Du beim Seil auf die richtige Länge achten. Dabei stellst Du Dich auf die Seilmitte und ziehst die Enden am Körper hoch. Die ideale Länge hat das Seil, wenn die Seilenden unter den Achseln enden. Die Seillänge lässt sich mit Knoten unterhalb der Griffe einstellen. Hast Du die Seillänge eingestellt, dann kann es auch schon los gehen. Tipps Wie geht’s am leichtesten? •

Oberarme liegen am Körper an •

Unterarme zeigen schräg nach außen, nach vorn und vom Körper weg •

Handgelenke bringen das Seil in Schwung (nicht die Arme) •

gesprungen wird auf den Fußballen (Fersen berühren nicht den Boden) •

gesprungen wird nur so hoch wie nötig •

locker und federnd springen Kannst Du noch oder schon die folgenden Tricks? Easy Jump (Grundsprung) Ein Sprung mit geschlossenen Füßen (mit oder ohne Zwischensprung) Speed (Laufsprung) Ein Grundsprung mit einem Wechsel auf den rechten und auf den linken Fuß (wie beim Laufen) Side Straddle (Grätschsprung) Bei dem Sprung werden die Beine seitlich über die Grundstellung hinaus geöffnet und beim nächsten Sprung wieder geschlossen. Forward Straddle (Schrittsprung) Ein Sprung, bei dem der eine Fuß nach vorne, der andere nach hinten gesetzt und beim nächsten Sprung wieder geschlossen wird. Criss Cross (Kreuzsprung – mit den Armen) Die Arme werden vor dem Körper (Hüfthöhe) gekreuzt und beim nächsten Sprung geöffnet. Mit dem Seilspringen kannst Du gut gegen andere antreten: •

Wer schafft die meisten Sprünge in 30, 45, 60, ... Sekunden? •