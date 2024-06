Die Waschmühle öffnet am kommenden Samstag, 29. Juni – und damit sechs Wochen später als ursprünglich geplant. Denn bereits seit 18. Mai hat das Warmfreibad offen, der Start in die Badesaison in der Wesch war von der Stadt ursprünglich ebenfalls auf diesen Tag terminiert. Aufgrund der feuchten Witterung konnten die dort notwendigen Arbeiten zur Fugenerneuerung und Betonsanierung an den Beckenplatten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weswegen sich auch das Befüllen mit Wasser und die Inbetriebnahme nach hinten verschoben. Verspätungen waren in den vergangenen Jahren nicht ungewöhnlich. So öffnete die Waschmühle 2023 vier Wochen später als geplant.

Genug Badeaufsichten für beide Bäder stehen laut Stadtverwaltung in diesem Jahr zur Verfügung. „Grundsätzlich ist es dank intensiver Bemühungen im Winter und Frühjahr gelungen, ausreichend Personal für den Vollbetrieb zu finden“, erklärt die Pressestelle. Im vergangenen Jahr hatte Personalmangel dazu geführt, dass die Öffnungszeiten in beiden Kaiserslauterer Freibädern eingeschränkt werden mussten. In den vergangenen Wochen – während die Waschmühle noch geschlossen gewesen sei – sei das Personal im Warmfreibad eingesetzt worden beziehungsweise zur Vorbereitung der Saison im Freibad Waschmühle, so die Verwaltung. Die Wesch wird dienstags wegen Reinigungsarbeiten von 12 bis 20 Uhr, an allen anderen Tagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein.

In den ersten vier Wochen der diesjährigen Saison besuchten 6772 Personen das Warmfreibad (Stand 16. Juni). Im vergangenen Jahr – damals öffnete das Bad am 27. Mai – hatten laut Stadt zum selben Stichtag in den ersten drei Wochen 25.657 Menschen das Freibad besucht. Insgesamt waren im Warmfreibad bis zum Ende der letztjährigen Saison 93.986 Personen zu Gast, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit.

Die Badesaison endet in diesem Jahr am 22. September.