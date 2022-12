Die Anzahl der Beschwerden über zurückgelassene Hundehaufen in Parkanlagen und auf Spielplätzen nehmen zu, wie die Stadtbildpflege mitteilt. Darauf wird nun reagiert: Schilder sollen Hundehalter sensibilisieren. Die Stadtbildpflege habe mehrere Schilder auf dem Musiker- und Synagogenplatz, der Wiese vor dem Pfalztheater und auf der Grünfläche in der Lauterstraße, Ecke Maxstraße, aufgestellt, wie sie mitteilt. Die Schilder weisen Hundehalter auf die richtige Entsorgung der Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner hin.

„Liegen gelassener Hundekot ist nicht nur ein unerfreulicher Anblick und eine Geruchsbelästigung, es ist auch potenziell gesundheitsschädlich“, erläutert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege. Dieser sei Nährboden für Bakterien, Würmer und Krankheitserreger und damit eine Gesundheitsgefahr für abwehrgeschwächte Erwachsene und spielende Kinder. Auch die Mitarbeitenden der Stadtbildpflege, die für das Rasenmähen der Grünflächen und die Pflege der städtischen Spielplätze zuständig sind, kommen regelmäßig in Kontakt mit den Ausscheidungen der Hunde.

Die Schilder seien nun in den Grünanlagen aufgestellt worden, in denen immer wieder Hinterlassenschaften von Hunden zu finden seien, so Buchloh-Adler. Auf der Seite www.stadtbildpflege-kl.de. gibt es einen Infoflyer zum Entfernen von Hundekot. Weiter sind die Standorte der Hundekotbeutelspender aufgeführt.

Das Thema falsch entsorgter Hundekot beschäftigt auch die Mitarbeiter Stadtentwässerung. Mülltüten mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner verstopften regelmäßig Sinkkästen, vor allem auf dem Kotten, berichtete Jörg Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Stadtentwässerung bereits im Oktober.