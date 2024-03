Von der Vogelwoogstraße über die Dürer- und Feuerbachstraße bis in die Slevogtstraße führte am Montag, 18. März, der Weg eines Randalierers. Mehrere Passanten meldeten der Polizei einen Mann, der mit einer vermeintlichen Eisenstange auf geparkte Autos einschlage. Wenig später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Dabei entpuppte sich die Eisenstange nach Angaben der Ermittler als Scheibenwischer. Der 31-Jährige, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde in Gewahrsam genommen. Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692250.