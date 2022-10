Zu einer Verwechslung mit schweren Folgen ist es am Samstagabend in der Altstadt gekommen. Ein 45-jähriger Mann wurde dabei nach Polizeiangaben durch einen Schuss mit einer Reizgaswaffe verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein unbekannter Mann gegen 21.15 Uhr ein Lokal in der Steinstraße betreten. Er war offensichtlich auf der Suche jemand und sprach einen 45-Jährigen an, ob er der Gesuchte sei.

Obwohl der Mann dies verneinte, wurde er von dem Unbekannten unter einem Vorwand nach draußen gelockt. Dort wartete ein weiterer Unbekannter, der dem 45-Jährigen mit einer Reizgaswaffe ins Gesicht schoss. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Kaiserbrunnen

Das Opfer wurde mit Verletzungen im Gesicht ins Westpfalz-Klinikum gebracht. Er konnte die Klinik aber am nächsten Tag wieder verlassen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Hintergrund des Angriffs ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bei der Überprüfung der Personalien des Opfers wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Heidelberg vorliegt. Der Mann wurde deshalb nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus von einer Streife nach Baden-Württemberg gebracht und dort dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der setzte den Haftbefehl mit Auflagen außer Vollzug.