Bei einem Streit hat ein 24-Jähriger seinem 34-jährigen Kontrahenten am frühen Samstagmorgen mit einer Reizgas-Waffe aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen. Die beiden Männer waren laut Polizei in einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße in Streit geraten. Der 24-Jährige verständigte daraufhin einen Bekannten, der ihm die Waffe brachte. Nach dem Schuss flohen die beiden Männer, die Polizei konnte sie allerdings stellen. Bei der Waffe handelte es sich laut Polizei um ein erlaubnisfreies Tierabwehrgerät. Gegen den 24-Jährigen und seinen Bekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 34-Jährige wurde durch den Schuss leicht verletzt.