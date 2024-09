Zum Saisonauftakt in der Verbandsliga waren die TSG Kaiserslautern, SKC Mehlingen und die Kegelfreunde Sembach erfolgreich. Mit Heimvorteil im Rücken können sie am zweiten Spieltag ihr Punktekonto weiter aufstocken.

Im Spiel der TSG Kaiserslautern gegen KV Mutterstadt Samstag, 12 Uhr, TSG-Bahnen) stehen sich zwei Gewinner gegenüber. Die Vorderpfälzer haben gegen Rapid Pirmasens überrascht. Abteilungsleiter Andreas Nikiel: „Mit dem KV Mutterstadt stellt sich eine nicht ausrechenbare Größe zum Kampf. Das wird für uns keine leichte Aufgabe. Man kann von einem Spiel auf Augenhöhe ausgehen, eine Prognose zum Ausgang lässt sich da nicht stellen.“

Motiviert vom positiven Auftakt blicken die Kegelfreunde Sembach dem zweiten Spieltag entgegen. An diesem geht es gegen den KSC 56 Pirmasens (Samstag, 13 Uhr, Kegelcenter Sembach) um die Punkte. Der Aufsteiger verlor beim Heimauftakt hoch gegen Mehlingen. „Unser Ziel ist es natürlich, direkt den zweiten Erfolg zu verbuchen“, sagt Mannschaftskapitän Lukas Lamnek. „Doch ist die Auftaktniederlage der 56er mit Vorsicht zu genießen. Bei ihnen fehlten gegen Mehlingen drei Spieler der angestammten ersten Mannschaft. Nichtsdestotrotz wollen wir unsere Heimstärke unter Beweis stellen.“

Auch der SKC Mehlingen will nach dem positiven Saisonauftakt den nächsten Sieg hinterhersetzen. Zum Spiel gegen den TuS Gerolsheim (Samstag, 15.30 Uhr Mehlinger Keglerstubb) sagt Pressewart Nicolas Reichling: „Auch wenn Gerolsheim im Heimspiel gegen KV Grünstadt keinen Sieg verbuchen konnte, sind sie für mich weiter ein Titelaspirant, vor allem, da die KVG in ihrer aktuellen Form für mich ebenfalls zu den Favoriten zählt.“ Die Mehlinger wollen versuchen, die alte Heimstärke abzurufen. Dazu aber, so der Pressewart, „müssen wir konzentriert an die Partie herangehen“.

Nach dem Erfolgserlebnis im Derby gegen Viktoria Miesau steht die TSG Kaiserslautern in der Verbandsliga der Frauen beim KV Mutterstadt (Sonntag, 14 Uhr, Kegelcenter Mutterstadt) vor der ersten Auswärtsprüfung. Nachdem die Gastgeberinnen ihr Heimspiel wegen Verletzung und ohne Auswechselspielerin verloren, stehen sie schon unter Zugzwang. Sportwartin Christine Sprengard geht davon aus, dass es schwer wird, auf den anspruchsvollen, schwer zu bespielenden Bahnen zu punkten.

Nach dem Pechspiel bei der TSG Kaiserslautern hat Viktoria Miesau gegen den SKC Monsheim II (Sonntag, 14 Uhr, Kegelcenter Landstuhl) Heimrecht. Sportwartin Monika Hirsch: „Mal abwarten, was die Bahnen hergeben, im Training läuft es, aber das hat ja nichts zu bedeuten.“