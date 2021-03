Hochspeyer. Ein sogenanntes Quartierskonzept für Hochspeyer präsentierte Philipp Schöneberger von der „EnergyEffizienz GmbH“ am Mittwoch dem Ortsgemeinderat. Dabei geht es um eine Strom-Wärme-Optimierung in einem breit angelegten Maßnahmenkatalog.

Kommunale, private und gewerbliche Gebäude sollen demnach auf freiwilliger Basis so ausgestattet werden, dass sich daraus ein möglichst großer Effekt für das Energiesparen, den Stromverbrauch und den Klimaschutz ergebe. Vorgesehen sei die Sanierung von Gebäudehüllen, ein Ausbau von Photovoltaikanlagen sowie eine alternative Wärmeversorgung. Diese könne in der Anwendung von Pelletheizungen, Wärmepumpen oder Gas-Brennwert-Anlagen bestehen. Eine weitere Möglichkeit bestehe in der Installation von Nahwärmenetzen mit Hackschnitzel-Heizzentralen. Das Konzept fand im Rat einhellige Zustimmung. Zu einer Info-Veranstaltung als Videokonferenz können sich alle Interessierten am 18. März um 19 Uhr auf der Seite der Verbandsgemeinde einwählen.