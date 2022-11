Unter Alkoholeinfluss hat der Fahrer eines Quads am Sonntagabend auf der Hauptstraße in Mackenbach einen Unfall gebaut und ist anschließend abgehauen. So teilt es die Polizei mit. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und die Polizei verständigt. Demnach war der 53-jährige Quad-Fahrer in Richtung Friedhofstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Er überschlug sich und stürzte. Dabei zog sich der Fahrer eine Wunde am Kopf zu; zudem wurde der Bordstein beschädigt. Nach dem Sturz stieg der 53-Jährige wieder auf sein Gefährt und entfernte sich von der Unfallstelle. Dank des abgelesenen Kennzeichens durch einen weiteren Zeugen konnte die Polizei dem Mann wenig später einen Besuch abstatten. An seinem Quad waren deutliche Unfallspuren zu erkennen. Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde er zum Atemalkoholtest gebeten – Ergebnis: 1,55 Promille. Er musste sich deshalb eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.