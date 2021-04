Die Marketingkampagne „Pfalz Du mal …“ der Tourist Information, die für das Reiseziel Kaiserslautern wirbt, geht mit einer Postkarten-Aktion in die zweite Runde.

Unter dem Slogan „Pfalz Du mal ...“ hat die Tourist Information der Stadt vor rund drei Wochen eine neue, vom Land geförderte Marketingkampagne lanciert, um den Tourismus wieder anzukurbeln. In großen Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen wurden bereits Anzeigen geschaltet, ebenso eine neue Webpräsenz unter www.pfalz-du-mal.deerstellt. Nun kommen acht verschiedene Postkarten dazu, die, ebenfalls unter dem Motto „Pfalz du mal …“ zu verschiedenen Erlebnissen in und um Kaiserslautern einladen. Dabei stehen Wandern im Pfälzerwald, der Mountainbikepark, die umliegenden Golfplätze und Ausflugsziele wie die Hohenecker Burg, der Humbergturm und die Mehlinger Heide im Fokus. Auch der Japanische Garten und die Gartenschau wurden als Bildmotive verwendet.

„Bürger sollen mit der Aktion begeistert werden, als Botschafter für Kaiserslautern zu werben. Sie sollen die Postkarten an ihre Freunde, Verwandten sowie ehemalige Lautrer schicken und für einen Urlaub in Kaiserslautern motivieren“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Weichel. „Was Freizeittourismus anbelangt, hat Kaiserslautern sehr viel zu bieten. Diese Botschaft möchten wir gerne mit unseren Postkarten in die Welt schicken und freuen uns, wenn die Kaiserslauterer uns dabei unterstützen.“ Auch Übernachtungsbetriebe können die Karten nutzen, um bei ihren Stammgästen für einen erneuten Besuch nach dem Lockdown zu werben.

Die Postkarten können kostenlos in der Tourist Information abgeholt werden. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.