Ein 50-jähriger Mann ist am Donnerstagabend von einem Gleichaltrigen mit einem Ochsenziemer angegriffen und verletzt worden, teilt die Polizei mit. Das Opfer hatte seinen Pkw um 19 Uhr in der Straße Sandhübel geparkt, um etwas zu essen, als der Angreifer, mit dem der 50-Jährige laut Polizei seit längerer Zeit Streit hat, mit seinem Auto angefahren kam, ausstieg und „unvermittelt“ mit der Schlagwaffe auf ihn losging. Mehrfach schlug der Täter mit dem Ochsenziemer zu. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, das er nach der ärztlichen Versorgung aber wieder verlassen konnte. Da der Verletzte angegeben hatte, vor der Tat mit dem Auto gefahren zu sein und die Beamten bei ihm Alkoholgeruch festgestellt hatten, musste er sich einem Atemalkoholtest unterziehen und eine Blutprobe abgeben. Das Ergebnis: 1,42 Promille. Die Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen den Angreifer haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.