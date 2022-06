Das Chawwerusch-Theater ist zu Gast im Theaterhof des Pfalztheaters am Sonntag, 26. Juni, 20 Uhr. Das beliebte südpfälzische Ensemble erzählt eine rumäniendeutsche Geschichte unter dem Motto „Donaukinder – Was ist dein Geheimnis?“

Das Banat im heutigen Rumänien ist die Heimat vieler Donauschwaben. Dort, im kleinen Ort Triebswetter in den 90er Jahren, lässt das Chawwerusch-Theater seine neue große Sommerproduktion „Donaukinder“ spielen. Vor kurzem sind das Ceauşescu-Regime und der Eiserne Vorhang gefallen. Mit einem Festtagsschmaus und bei Musik und Tanz wird das Dorfjubiläum gefeiert, bei dem sich die Familie Geier nach langen Jahren wiedertrifft. Endlich können die Daheimgebliebenen und die Ausgewanderten, die drei Generationen der Familie, wieder zusammen sein. Aber trotz aller Freude brechen auch alte Wunden auf, denn jeder hat hier ein Geheimnis, eine Leiche im Keller.

Karla ist wieder da: Die Schriftstellerin und ehemalige Systemkritikerin (Kerstin Kiefer) ist nebst halbwüchsigem Sohn Lukas (Alexander Müßig) aus Deutschland angereist. Sie findet sich vor dem Elternhaus im Hof beim Apfelschälen mit Mutter Barbara (Claudia Olma) wieder, während Lukas in heller Begeisterung in der Scheune das Polka-Tanzen übt. Idylle im Land der Donauschwaben, unter dem verschmitzt-nachdrücklichen Regiment von Matriarchin Barbara? Während das üppige Festessen für die Dorffeier im Ofen schmurgelt und die geblümten Stoffe der Festtagstracht hervorgeholt werden, kann Karla nicht einfach so tun, als wären die letzten Jahre nicht gewesen. Sie konnte auch schon unter Ceauşescu nicht still auf dem bäuerlichen Hof bleiben wie ihr Bruder Paul (Stephan Wriecz). Es zog sie in die Stadt Temeswar, wo sie als Intellektuelle gemeinsam mit Lukas’ Vater Oskar (Thomas Kölsch) lebte, bevor sie das Land verließ. Jetzt, zehn Jahre nach ihrer Flucht aus Rumänien, will sie herausfinden, warum Oskar am Tag ihrer Abreise nicht wie verabredet am Bahnhof stand und stattdessen Nikolaus (Ben Hergl) mit ihr nach Deutschland kam. Die Apfelstücke in den Händen der Frauen werden kleiner und ihre Diskussion schärfer.

Großes Ensemble am Start

Die wechselvolle Geschichte der Donauschwaben, die Ende des 17. Jahrhunderts mit der Auswanderung vieler Süddeutscher ins damalige ungarische Donaudelta begann, wurde vom Chawwerusch-Ensemble recherchiert und für das Theater aufbereitet. Danilo Fioriti hat aus dem Stoff ein Stück geschrieben, das den Bogen spannt von der abenteuerlichen Donaufahrt des Vorfahren Frederic Geier in einer legendären „Ulmer Schachtel“ bis in unsere Zeit, in der viele Nachkommen der Donauschwaben wieder in Deutschland leben und teilweise noch ihr Brauchtum in den Landsmannschaften pflegen.

Nach der Inszenierung von „Liberté, wir kommen!“ 2021 hat das Chawwerusch-Theater wieder Uwe John als Gast-Regisseur für die facettenreiche Produktion mit großem Ensemble gewinnen können. Moritz Erbach komponierte die Musik, Richard Weber choreographierte die Tanzszenen des Stücks.

Info

Alle Vorstellungstermine auf www.chawwerusch.de; der Vorverkauf hat begonnen, Karten auf www.pfalztheater.de, über 0631 3675-209 und Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de.