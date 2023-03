Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spiel des Tages: Beim FC Phönix Otterbach brechen neue Zeiten an. Der mit seiner ersten Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz Nord spielende Verein hat sich vom langjährigen Spielertrainer Andre Reidenbach getrennt und als Nachfolger Bernd Ludwig verpflichtet. Sein Debüt gibt der neue Coach am Sonntag (14.45 Uhr) in der Heimpartie gegen den FV Weilerbach.

Manchen mag diese Trainerentlassung überrascht haben. Beim FC Otterbach (FCO) sieht man sie hingegen als notwendigen Schritt, um die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen. „Wir