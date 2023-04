Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Wagen in Kaiserslautern vor der Polizei geflüchtet. Der Grund: Der junge Mann hatte laut Polizei mehrere Kilogramm Drogen sowie Waffen dabei und saß dazu alkoholisiert am Steuer.

Beamte der Polizeiinspektion 2 wollten an einer Kontrollstelle in der Burgstraße gegen 1.30 Uhr das Fahrzeug des 19-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern stoppen. Der Mann beschleunigte allerdings und fuhr weiter. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch gestellt werden. Bei der Kontrolle des Autos schlug den Beamten die Alkoholfahne des jungen Mannes und der Geruch von Cannabis entgegen, berichtete die Polizei.

Wohnung des 19-Jährigen untersucht

Im Kofferraum des Wagens entdeckten die Polizisten mehrere vakuumierte Beutel. Ersten Überprüfungen zufolge handelte es sich beim Inhalt um Cannabis, jeweils kiloweise verpackt. Zudem beschlagnahmten die Beamten eine Tasche mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag, einer Schreckschusspistole und einem Messer. Nach Rücksprache mit der Justiz durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 19-Jährigen, wo weiteres Beweismaterial sichergestellt wurde. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich ermittelt. Ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt, wird noch geprüft. Zudem laufen laut Polizei Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung, denn der 19-Jährige fuhr bei seinem Fluchtversuch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchs Stadtgebiet und ignorierte das Rotlicht einer Ampel. Auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kommt auf ihn zu. Der Atemalkoholtest hatte einen Wert von 0,8 Promille ergeben.

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Am Donnerstagmittag wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der 19-Jährige äußerte sich laut Polizei nicht zu den Vorwürfen. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.