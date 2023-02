Die Tempo-Messgeräte einer Zivilstreife des Polizeipräsidiums Westpfalz hat ein 24-jähriger BMW-Fahrer am Freitagmittag arg strapaziert. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 13.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern mit 187 km/h unterwegs, erlaubt ist dort Tempo 100. Bei der Einfahrt in den Baustellenbereich am Autobahndreieck Kaiserslautern überschritt der 24-jährige Fahrer auch die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, heißt es im Polizeibericht. Eine weitere Messung ergab eine Geschwindigkeit von 132 km/h. „Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 2040 EUR und ein Fahrverbot von drei Monaten“, schreibt die Polizei.