Bei den deutschen Meisterschaften im 100-Kilometer-Lauf in Ubstadt-Weiher belegte Max Kirschbaum von der LG Ohmbachsee den dritten Rang. Der in Otterbach wohnende Ultraläufer hatte dabei lange die Möglichkeit, den nationalen Titel einzufahren. Noch bis wenige Kilometer vor dem Ziel lag er mit einem Trio an der Spitze.

Als Favorit ging der 35-jährige Max Kirschbaum keineswegs auf die Strecke, gehörte aber dennoch zum Kreis der Titelkandidaten. Dieser Nimbus war Florian Neuschwander, dem gebürtigen Saarländer