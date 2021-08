Vermutlich durch Schüsse mit einem Luftgewehr haben unbekannte Täter in Otterbach ein Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte der Halter des VW Multivans den Schaden an der Windschutzscheibe und an der Motorhaube am frühen Mittwochmorgen und meldete ihn der Polizei. Geschätzte Schadenshöhe: mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 1. August, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.