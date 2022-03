Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am frühen Freitagabend wurden bei einem Mercedesfahrer in der Kaiserstraße in Bruchmühlbach-Miesau drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der 30-jährige Mann aus Mannheim stand unter Kokaineinfluss und ist, wie sich bei der Kontrolle zudem herausstellte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einer Durchsuchung seines Wagens wurden außerdem noch Betäubungsmittel gefunden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wird strafrechtlich gegen ihn ermittelt.