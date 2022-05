Aus einem Sabbatjahr, das er sich genommen hat, wurden vier. Ob er denn nicht wieder einsteigen wolle, hat man ihn bei der Stadtmission Kaiserslautern gefragt. Für Karl-Richard Albus, langjähriges Gemeindemitglied der Stadtmission und bis vor seiner Auszeit deren Vorsitzender, war die Zeit jetzt reif. „Ich konnte nicht mehr auf hoher Flamme weiterarbeiten“, erinnert er sich an Projekte, die ihn bis zu seinem Rückzug gefordert haben. Für die Sanierung des Gebäudes der Stadtmission war er verantwortlich und zwei Projekte, die er zusammen mit Max Laveuve, dem ehemaligen Leiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, über das Kriegsende und die Nachkriegszeit in Kaiserslautern initiiert hat, kamen noch hinzu.

In der Familie zur Ruhe gekommen

„Ich musste Abstand bekommen“, so der 70-Jährige. Zur Ruhe gekommen ist Karl-Richard-Albus in der Familie. Für seine Frau, seine drei Kinder und fünf Enkelkinder hat er sich Zeit genommen. War an Ort und Stelle, wenn seine Unterstützung beim Hausbau und im Garten gefragt war. Sich selbst hat er dabei nicht vergessen. Gefragt hat er sich, wie sinnstiftendes Engagement aussehen kann. „Für das mein Herz schlägt, mich selbst berührt und begeistert, für das ich brenne und gerne andere einlade, mit mir gemeinsam auf Entdeckertour zu gehen.“

Seit einiger Zeit selbst auf dem Entdeckerpfad, möchte er sich mit Interessierten auf den Weg machen, „Gottes Naturapotheke“ zu entdecken. „Löwenzahnplus – Naturheilmittel für Körper, Seele und Geist“ hat er sein Projekt überschrieben. Start der monatlichen Gesprächstreffen ist am Dienstag, 17. Mai, 14.30 Uhr, in der Stadtmission Kaiserslautern, Brüderstraße 1. Mit Gleichgesinnten möchte Karl-Richard Albus Altes Wissen gemeinsam erleben. „Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel“, erinnert er an einen Ausspruch des Pfarrers und Naturheilkundlers Sebastian Kneipp.

Löwenzahn, Brennnessel und Gänseblümchen werden Gegenstand des ersten Treffens sein. Für Karl-Richard Albus ist sein Projekt auch ein „Weg zurück in die Zukunft“, erinnert er an den Erfahrungsschatz unserer Vorfahren in Sachen Heilkräuter. „Er hilft uns und unserer Enkelgeneration.“ Dafür will er sich in seinem neuen Projekt voll einbringen.