Gegen einen 42-jährigen Mann wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt: Er war mit Heroin und entsprechenden Utensilien erwischt worden.

In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei 42 und 49 Jahre alte Männer kontrolliert, die zu Fuß in der Königstraße unterwegs waren, teilte die Polizei mit. Der 49-Jährige war der Streife aufgefallen, weil er stark schwankend sein Fahrrad schob. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Er wurde darauf hingewiesen, dass er in diesem Zustand nicht mit seinem Rad fahren dürfe.

Bei der Überprüfung seines 42-jährigen Begleiters fanden die Beamten Utensilien zum Konsum von Drogen und eine geringe Menge Rauschgift. Der Beschuldigte gab an, dass es sich dabei um Heroin handele und er im Laufe des Tages davon konsumiert habe. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.