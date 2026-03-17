Die MSG Kaiserslautern/Dansenberg holt 12 Punkte in der Rückrunde und macht ihren Trainer stolz. Das Spiel gegen Gonsenheim war hektisch. Wie die MSG trotzdem siegte.

Dank des 36:34 (20:19)-Heimsieges gegen den HC Gonsenheim hat die MSG Kaiserslautern/Dansenberg den Klassenverbleib in der Handball-Oberliga so gut wie sicher. „Ein hart erkämpfter Sieg in einem sehr wilden Spiel“, so resümiert MSG-Trainer Thomas Brosig den Heimsieg gegen den Tabellennachbarn HC Gonsenheim. Zwölf Zeitstrafen sorgten auf beiden Seiten immer wieder für Unter- und Überzahlsituationen, zudem griffen beide Teams immer wieder auf Manndeckung zurück: „Dadurch kam sehr wenig Spielfluss zustande“, meinte Brosig. Es war der fünfte Heimsieg in Folge und der sechste Sieg in acht Rückrundenspielen.

„Das war die beste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben“, lobte Brosig die Angriffsleistung seines Teams im ersten Durchgang. Gleichzeitig bekamen die Hausherren defensiv aber nicht den nötigen Zugriff, ließen viele freie Würfe zu: „Wir wollten offensiv gegen den Rückraum verteidigen, das haben wir nicht hinbekommen“, muss Brosig eingestehen. So fanden die Gäste besser ins Spiel, führten nach acht Minuten 3:5.

Unzulänglichkeiten im Abwehrspiel

Obwohl die Hausherren die Partie nach dem 7:8 (14.) drehen konnten, verpassten sie es aufgrund dieser Unzulänglichkeiten im Abwehrspiel, sich bereits im ersten Durchgang weiter abzusetzen und mussten sich so mit einer knappen 20:19-Halbzeitführung begnügen: „Dank der überragenden Offensive fiel das nicht so sehr ins Gewicht“, meinte Brosig und erklärte, was er seinen Jungs in der Pause mitgab: „Es ging darum, das Spiel so anzunehmen, wie es läuft. Nicht den Kopf verlieren, nicht zu negativ sein. Stattdessen den Fokus auf das Positive legen, sehen, wie gut wir im Angriff spielen und einfach weitermachen.“

Nachdem der HC Gonsenheim zu Beginn des zweiten Durchgangs noch einmal kurz in Führung ging, stabilisierten sich die Hausherren und spielten in der 38. Minute eine Drei-Tore-Führung heraus, 27:24. Bis zur 55. Minute gelang es der MSG, die Führung konstant zwischen zwei und vier Toren zu halten. „Wir hatten das Spiel im Griff. Gonsenheim war zwar dran, aber wir hielten den Vorsprung stabil. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der HC die Partie noch drehen wird“, kommentierte Brosig. Doch es wurde nochmal spannend, die Gäste erzielten den Anschlusstreffer zum 35:34 (58.). Der Grund: Die MSG vergab in dieser Phase mehrere freie Würfe, die sie sich zuvor sehr schön herausgespielt hatte. Doch die Hausherren hielten dem Druck stand, erzielten 13 Sekunden vor Schluss den Treffer zum 36:34-Endstand. „Ich bin froh und glücklich über die zwei Punkte, wir haben unser Ziel Klassenerhalt nahezu erreicht“, resümiert Brosig und führte aus: „Wir haben zwölf Punkte in der Rückrunde geholt, das ist fantastisch. Ich bin echt stolz auf das, was die Jungs in den letzten Monaten geleistet haben.“