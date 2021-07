In der Nacht zum Freitag teilte eine Anruferin der Polizei mit, dass sie in der Lauterstraße einen blutenden Mann angetroffen habe.

Der Verletzte hatte laut Polizei mehrere Schnittverletzungen im Gesicht. Gegenüber den Beamten gab der 20-Jährige an, dass er am Willy-Brandt-Platz von einem Unbekannten mit einer Glasflasche geschlagen worden sei. Der Täter soll zu einer Gruppe von Jugendlichen gehören. Ein Jugendlicher habe blonde Haare, ein weiterer soll dunkle Hautfarbe haben und ein dritter sei von polnischer Herkunft, so der Verletzte. Die Fahndung nach den Verdächtigen war erfolglos. Vom Rettungsdienst wurde der 20-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise an die Polizei: 0631/369 2150.