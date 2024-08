Die Polizei ermittelt gegen einen 15-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er soll in der Nacht zum Sonntag in Weilerbach einen 23-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen haben soll.

Der 23-Jährige hatte nach Angaben der Ermittler zufolge mit seiner Partnerin eine Veranstaltung in Weilerbach besucht. Das Paar sei dort bereits von mehreren Jugendlichen bedrängt und provoziert worden. Als beide kurz nach 2 Uhr an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße auf den Bus warteten, habe sich einer der Jugendlichen aus der Gruppe von hinten genähert und dem jungen Mann eine Flasche gegen den Kopf geschlagen. Der 23-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter sei nach der Attacke in Richtung Isigny-Allee geflüchtet. Die Polizei verdächtigt aufgrund der Täterbeschreibung einen amtsbekannten 15-Jährigen, der nach der Tat nicht gefunden werden konnte. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 0631 3692250.