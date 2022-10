Auch Fahrradfahren ist in betrunkenem Zustand nicht erlaubt. Die Polizei zog am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen 56-Jährigen aus dem Verkehr, der mit 1,91 Promille im Blut auf der Lauterstraße in Otterbach entlanggeradelt war. Einer Zeugin war der Verkehrsteilnehmerin aufgefallen, sie hatte auch die Polizei verständigt. Die ausgerückten Beamten hatten den Verdächtigen schnell ausfindig gemacht. In Schlangenlinien fuhr er auf dem Radweg parallel zur Lauter, wo er gestoppt werden konnte. Der 56-Jährige wurde zunächst zum Atemalkoholtest gebeten und musste dann bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Seinen Drahtesel stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.