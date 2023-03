Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er Ende Oktober 2020 Einkäufe in einem Kaiserslauterer Supermarkt mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlen wollte, musste sich ein 45-jähriger Mann am Dienstag vor dem Schöffengericht II in Kaiserslautern verantworten.

Seinerzeit war der Kassiererin die plumpe Fälschung aufgefallen, woraufhin sie die Polizei gerufen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten ursprünglich der Geldfälschung bezichtigt.