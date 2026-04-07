Mit Samira Omrani kommt die jahrgangsbeste Meisterin im Friseurhandwerk aus Kaiserslautern. Die neuen Frisuren der nächsten Saison sind schon lange ihr Steckenpferd.

„Es hat sich gegen Ende der Prüfung schon abgezeichnet, dass es gut läuft“, erzählt Friseurmeisterin Samira Omrani. Die Kaiserslautererin ist stolz auf ihr Abschneiden: Jahrgangsbeste 2025 im Bereich der Handwerkskammer der Pfalz, von der sie kürzlich für ihre Leistung ausgezeichnet worden ist.

Aus ihrer Sicht hat sie ihre Erfahrung, die sie in mehreren Gesellenjahren sammeln konnte, ganz nach vorne gebracht. In der Meisterklasse seien, so wie heute üblich, meist jüngere Friseure und Friseurinnen gewesen, die direkt nach der Ausbildung den Weg Richtung Meister eingeschlagen hätten. Das war bei der 30-jährigen Omrani anders.

Bewusst erst nach einigen Gesellenjahren

Mit 17 Jahren begann sie ihre Ausbildung im Friseurhandwerk. „Es war ganz klassisch. In verschiedenen Schülerpraktika habe ich einiges ausprobiert und mich im Friseursalon gleich gut gefühlt“, erzählt sie.

Die Ausbildung gehe weit über die Arbeit am Haar hinaus. Die Maniküre der Nägel gehöre genauso dazu wie das Make-up. All das war auch im Meisterlehrgang gefordert und noch ein bisschen mehr. „Für die Theorie musste ich ordentlich pauken“, sagt Omrani. Sie habe den Lehrgang bewusst erst nach einigen Gesellenjahren angegangen. „Jetzt hat gerade alles gepasst.“ Auch, dass ihr Lebenspartner ebenfalls Friseur ist.

Sie präsentiert die Schnitte der nächsten Saison

Samira Omrani wird auch als Meisterin weiter im Friseursalon „Kö 24 – Die Friseure“ in der Königsstraße arbeiten. An ihrem Beruf schätzt sie das Miteinander mit der Kundschaft. Es freut sie, wie dankbar die meisten mit ihrer neuen Frisur nach draußen gehen. Außerdem werde ihr Job nie langweilig. Die 30-Jährige gehört seit geraumer Zeit dem Mode-Team im Fachverband des Pfälzischen Friseurhandwerks an: Zweimal im Jahr greift sie zu Kamm und Schere, um an Models öffentlich die Kollektion der bevorstehenden Saison zu präsentieren.

Sie erzählt: Schon während ihrer Lehrzeit habe sie keinen der Wettbewerbe im Friseurhandwerk ausgelassen. Sie habe diese stets auch als Training für ihre tägliche Arbeit angesehen. Davon habe sie auch bei der Meisterprüfung profitiert, vermutet sie und bedauert, dass es solche Wettbewerbe kaum noch gibt. „Diese Wettbewerbe haben immer sehr viel Spaß gebracht, außerdem konnte man viele neue Leute kennenlernen.“