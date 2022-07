Bei Bauarbeiten an der Ecke Baumschul-, Bahnhofstraße wurde am Mittwochvormittag eine Gasleitung in Rodenbach beschädigt. Eine Firma habe mit einer Erdrakete die Leitung gestreift, ein leichter Gasaustritt sei die Folge gewesen, berichtet der stellvertretende Wehrleiter Felix Heiland. Vollalarm hieß das für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach. Sie sperrte ab, evakuierte die Bewohner von rund acht Häusern, stellte den Brandschutz sicher und machte durchgehend Messungen. Nur in der Baugrube selbst sei eine erhöhte Gaskonzentration gemessen worden, in Keller von Häusern sei nichts gezogen, informiert Heiland. Der Energieversorger konnte das Leck abdichten und den Schaden beheben. Auch die noch einmal stattfindenden Messungen in den umliegenden Gebäuden und im Freien waren nicht auffällig. Die Bewohner konnten in ihre Häuser zurück. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz der 39 Feuerwehrleute, der unterstützenden Katastrophenschutzeinheiten, des Rettungsdienstes und der Polizei zu Ende.