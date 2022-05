Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau strebt ein Energiemanagement für kommunale Gebäude und Liegenschaften der VG und der Ortsgemeinden an. Die Personalkosten dafür würden mit einem Zuschuss zwischen 70 und 90 Prozent bei finanzschwachen Kommunen gefördert, sodass bei der VG Bruchmühlbach-Miesau bei einer Förderung von 90 Prozent lediglich 8000 Euro an Personalkosten jährlich zu zahlen wären, erläuterte Bürgermeister Erik Emich (CDU). Ein entsprechender Förderantrag soll gestellt werden. Laut Verwaltung verursacht der Bezug von Strom, Gas, Wärme und Wasser jährliche Kosten in Höhe von 815.000 Euro für alle Gebäude. Mit einem gezielten Energiemanagement könnten zwischen 15 und 30 Prozent eingespart werden.