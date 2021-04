Ein 49-Jähriger hat am Montagnachmittag versucht, eine Glasfront des Einkaufszentrums in der Innenstadt mit einem Einkaufswagen einzuwerfen. Als der alkoholisierte Mann gerade im Begriff war, den Wagen gegen die Scheibe zu schmeißen, ging ein Passant dazwischen, so die Polizei. Der 37-Jährige versuchte, den Randalierer zur Räson zu bringen und wurde dabei von dem Mann angegriffen. Nun wollte der 49-Jährige den Einkaufswagen auf den Zeugen zu werfen.

Auch dieses Vorhaben scheiterte. Eine Polizeistreife erteilte dem Mann bis zum nächsten Tag einen Platzverweis. Die Anweisung befolgte der 49-Jährige widerwillig – und nicht wirklich lange: Bereits am Abend fiel der 49-Jährige wieder im Bereich des Einkaufszentrums auf. Vor einem Supermarkt legte er sich auf die Straße. Der 49-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und versuchten Sachbeschädigung ermittelt.