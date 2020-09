Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der Jenaer Straße ein Auto aufgebrochen. Die Diebe sahen es auf eine Handtasche ab, die im Wagen lag, so die Polizei. Vermutlich mit einem Stein schlugen sie eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die Langfinger griffen sich die Tasche mitsamt Geldbeutel und machten sich auf und davon. Der gesamte Schaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen.