Mit ihrem Auftaktsieg haben die Damen des TC RW Kaiserslautern ein Ausrufezeichen gesetzt. Im zweiten Spiel erlebten sie aber eine unangenehme Überraschung.

Die Damen des TC RW Kaiserslautern sind in der Regionalliga angekommen. Nach dem Auftaktsieg gegen den TK GW Mannheim kassierten sie gegen den TEC Waldau II ihre erste Niederlage. In den Match-Tiebreaks fehlte das nötige Glück, zudem kostete eine Regelunkenntnis alle drei Doppel.

Als Außenseiter reisten die Rot-Weißen nach Mannheim, wo sie auf einen ehemaligen Zweitligisten trafen. Dass sie gleich bei ihrem Regionalliga-Debüt ein Ausrufezeichen setzten, kam durchaus überraschend. Noch bemerkenswerter war jedoch, dass sie die Begegnung bereits nach den Einzeln für sich entschieden hatten. Großen Kampfgeist zeigte dabei Nike Lenz. Die Mannschaftsführerin der Rot-Weißen spielte an Position vier und war fast drei Stunden auf dem Court, bis sie Katharina Sliwka besiegt hatte. Den umkämpften ersten Satz hatte sie zwar im Tiebreak mit 5:7 abgegeben. Doch danach bekam sie die Partie zusehends besser in den Griff. „Meine Gegnerin wurde müde“, bemerkte Nike Lenz zum weiteren Spielverlauf; sie holte sich den zweiten Satz mit 6:4, erzwang damit den Match-Tiebreak, in dem sie klar mit 10:5 die Oberhand gewann.

Erfolgreich im Match-Tiebreak

Die Pfalzmeisterin war aber nicht die einzige im Team, die in den Match-Tiebreak musste. Auch der jungen Dänin Sophia-Izabella Ragus erging es nach zwei krassen Sätzen - den ersten hatte sie mit 6:1 gewonnen, den zweiten mit 1:6 abgegeben - so. Auch sie setzte sich deutlich durch (10:2). Damit war ihr im ersten Spiel für die Rot-Weißen ein Sieg gelungen. Glatt in zwei Sätzen gewannen Myrtille Georges, Tilda Hessleryd und Lena Lauderbach. Nach diesen Siegen war der Mannschaftskampf entschieden. Lediglich an Punkt eins ging der Punkt an die Grün-Weißen. Vivien Sandberg musste sich der starken Französin Marine Szostak mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben.

Nach dem überraschenden 5:1 in den Einzeln folgte bei den Doppeln die nächste Überraschung: Alle drei gingen an das Heimteam. So stand am Ende ein 5:4-Erfolg für die Lautererinnen. Neil Prickett, der Chefcoach der Rot-Weißen, spart nicht mit Lob, sprach von einer „super Leistung“.

Hohe Niederlage nach spannendem Kampf

Kampf wurde auch am Sonntag bei den Rot-Weißen großgeschrieben. Zu ihrem ersten Heimauftritt empfingen sie den TEC Waldau II. Auch wenn sie am Ende mit 1:8 unterlagen, so gab es doch viele spannende Partien. Vier der sechs Einzel wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Aber nur in einem siegte eine RW-Spielerin - Myrtille Georges, die in einem packenden Match gegen Anna Zaja die Oberhand gewann (10:8). Für ihre Teamkolleginnen Lena Lauderbach und Julia Schneller lief es weniger gut, sie unterlagen mit 4:10 beziehungsweise 6:10. Auch Nike Lenz gehörte zu den Spielerinnen, die in den Match-Tiebreak mussten. In Mannheim hatte sie den ersten Satz verloren, diesmal gewann sie ihn, aber erst nach langem und hartem Kampf im Tiebreak mit 7:5. In einem Spiel musste sie vier Breakbälle abwehren, ehe sie ihren Aufschlag durchbrachte. Den zweiten Satzball verwandelte sie erst nach 80 Minuten. Der zweite Durchgang ging dann mit 6:4 an Anita Wagner, die anschließend auch den Match-Tiebreak mit 10:5 gewann. Da Tilda Hessleryd und Sophia-Izabella Ragus ihr Match jeweils glatt in zwei Sätzen verloren, lag das Heimteam nach den Einzeln mit 1:5 zurück. Damit war der zweite Saisonkampf vorzeitig verloren.

Die unbekannte Regel

Danach erlebten die Rot-Weißen noch eine unangenehme Überraschung. Auch diesmal verloren sie die drei Doppel, doch nicht auf dem Court, sondern am grünen Tisch. Beim Aufstellen der Doppelpaare hatten sie ihre Spitzenspielerin Myrtille Georges in das dritte Doppel gestellt. In der Oberliga wäre das kein Problem gewesen, nicht aber in der Regionalliga. Die Gäste wiesen darauf hin, dass das nicht zulässig sei. „Wir kannten diese Regel nicht, und auch dem anwesenden Oberschiedsrichter war sie nicht bekannt“, sagte Nike Lenz. Dieser Regelverstoß führte dazu, dass alle Doppel für das Lauterer Team als verloren gewertet wurden.

Trotz der hohen und auch ärgerlichen Niederlage am Sonntag zeigte sich die Mannschaftsführerin mit dem Saisonstart zufrieden. Der Sieg in Mannheim und die vielen engen Spiele engen Waldau zeigen, dass mit dem Aufsteiger zu rechnen ist.

Rot-Weiß-Herren auf Erfolgskurs

Die Herren des TC RW Kaiserslautern haben ihre Erfolgsserie in der Verbandsliga fortgesetzt. Im dritten Saisonspiel gewannen sie beim TV Alzey mit 9:0 und landeten ihren dritten Sieg. Zuvor war ihnen auch schon gegen den HTC Bad Neuenahr ein Zu-null-Sieg gelungen.