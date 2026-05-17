Die U21 des FCK nimmt die vorletzte Hürde auf dem Weg zum Oberliga-Titel. Zwei junge Spieler haben daran großen Anteil. Auf das „Finale“ müssen sie nun zwei Wochen warten.

Kian Scheer setzte zu einem ausgelassenen Jubellauf an – fast als ob der 18-Jährige da schon geahnt hätte, dass sein Treffer in der 62. Minute zum 2:0 der U21 des 1. FC Kaiserslautern im Oberligaspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal der entscheidende zum Sieg sein sollte. Und die 455 Fans, so viele waren noch nie bei einem Spiel einer U21 auf dem Fröhnerhof, jubelten mit. „Ich habe schon gewusst, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Treffer war zum 2:0“, sagte Scheer nach seinem vierten Oberliga-Einsatz und seinem zweiten Treffer für die U21, die 2:1 (1:0) gewann. In dieser Saison spielte Scheer, der im Juni seinen 19. Geburtstag feiert, in der Regel bei den A-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga.

Sein Treffer gegen Eisbachtal fiel nach einer Ecke, als er im Getümmel am Fünfmeterraum den Ball ins Netz drosch. „Ich weiß nur, dass der Ball dreimal abgefälscht war, und ich habe drauf spekuliert, dass er irgendwie an den zweiten Pfosten kommt“, schilderte Scheer die Situation bei seinem Tor. „Da habe ich halt richtig gestanden – gut spekuliert also.“

Erlösendes 1:0 in zähem Spiel

Dass es nach seinem Treffer noch einmal eng gegen die Gäste, die oft ziemlich rustikal zur Sache gingen, werden würde, „hätte ich nicht erwartet“, gab Scheer zu, der zu Beginn der zweiten Halbzeit für Dion Hofmeister eingewechselt worden war: „Das hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen.“ Ein Fehlpass von Neal Gibs unmittelbar vor dem eigenen Strafraum begünstigte den Eisbachtaler Anschlusstreffer durch Jonah Arnolds in der 70. Minute.

Dass der FCK II unter den Augen von FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, der erst am Sonntagmorgen zum letzten Saisonspiel des Zweitliga-Teams in Magdeburg fuhr, in jener 70. Minute noch 2:1 führte, war Erik Müller zu verdanken. Müller, fast genau ein Jahr älter als Scheer, hatte in einer zähen ersten Halbzeit nach einem schnellen Angriff das 1:0 erzielt (40.) und so für Aufatmen bei seinen Kollegen und den Zuschauern gesorgt. Es war der zehnte Saisontreffer des 19-Jährigen, der auch schon einen Zweitliga-Einsatz vorzuweisen hat. „Man hat schon gemerkt, dass wir alle ein bisschen schwer ins Spiel gekommen sind“, analysierte Müller. „Vielleicht haben wir da auch ein wenig die Englische Woche gemerkt mit den beiden schweren Auswärtsspielen in Engers und bei TuS Koblenz. Da war es schon wichtig, dass ich mit dem 1:0 ein bisschen den Druck wegnehmen konnte.“

Ein Punkt gegen Eppelborn reicht

Auch seine Teamkollegen hätten nach dem Anschlusstreffer den Druck wieder rausnehmen können, alleine: Der Ball wollte einfach nicht mehr ins Tor. Beispielhaft dafür war eine Dreifach-Chance für den FCK II in der 80. Minute, als Tyrese Zeigler und Ben Reinheimer beim Nachschuss jeweils an Gäste-Torwart David Arnolds scheiterten, der Schuss von Felix Geisler nach dem zweiten Abpraller von einem Eisbachtaler Verteidiger noch kurz vor der Torlinie geblockt wurde. So ging das Zittern bis in die Nachspielzeit, in der sich FCK-Torwart Enis Kamga bei einem Schuss von der Strafraumgrenze noch einmal ganz lang machen musste, um den Ausgleich zu verhindern (90.+2). Als Schiedsrichter Fabian Brune nach sechs Minuten Extrazeit abpfiff, war die Erleichterung riesig, wie auch der Jubel von FCK-Kapitän Jean Zimmer zeigte, der beide Arme in den Himmel reckte.

Nach nunmehr 27 Spielen in Folge ohne Niederlage (22 Siege) steht die Tür zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga sperrangelweit offen, der FCK II muss am letzten Spieltag am 30. Mai (15 Uhr, Fröhnerhof) nur noch hindurchgehen. Gegen Liga-Schlusslicht FV Eppelborn, das am Samstag mit 0:8 bei Wormatia Worms unter die Räder kam, reicht schon ein Punkt. „Wir haben ja jetzt noch mal ein bisschen Zeit, um zu regenerieren und uns darauf vorzubereiten“, sagte Müller angesichts des wegen des vorgezogenen Spiels bei TuS Koblenz spielfreien kommenden Wochenendes. Trainer Alexander Bugera gab seinen Spielern auch darum drei Tage frei, erst am Mittwoch wird wieder trainiert. „Und dann im letzten Spiel werden wir noch mal alles geben – und dann sollten wir es auch schaffen mit der Meisterschaft“, sagte Müller, der hofft, dass dann wieder viele, viele Zuschauer auf den Fröhnerhof kommen.