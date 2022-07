Manchmal gehen in Kaiserslautern die Uhren anders als im Rest der Welt. Schließlich haben wir gerade Hochsommer: Sonne und Hitze mit Aussicht auf Sommerferien. Doch das Bild, das uns Leser Peter Leister in die Redaktion geschickt hat, will nicht so ganz zur Jahreszeit passen: Als er Anfang Juli mit dem Fahrrad die Kohlenhofstraße entlang fuhr, stach ihm eine abgestellte S-Bahn ins Auge. Dort, wo normalerweise das Fahrtziel angezeigt wird, prangt der Schriftzug: „Frohe Weihnachten!“. Vielleicht kam der Lokführer ja mit etwas Verspätung aus dem Weihnachtsland. Oder aber es verbirgt sich in Kaiserslautern das größte Geheimnis aller Zeiten – es hat nur noch niemand bemerkt. Denn wenn der Weihnachtsmann in der S-Bahn wohnen würde, wäre klar, warum er allen Menschen rund ums Jahr Frohe Weihnachten wünscht … Zugegeben: Wie es wirklich war, dürfte wohl deutlich unspektakulärer gewesen sein, fürchten wir.