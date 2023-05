Unter Drogeneinfluss hat ein E-Scooter-Fahrer am Samstag bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren. Der 31-Jährige war laut Polizei am späten Vormittag von Otterbach in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Da an seinem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte er kontrolliert werden. Ein Polizeibeamter, der an der Fahrbahn stand, forderte den auf ihn zukommenden Rollerfahrer durch Zeichen und lautes Rufen auf anzuhalten. Der Fahrer fuhr einfach weiter und erfasste den Beamten am Bein. Sowohl der Rollerfahrer als auch der Polizist stürzten zu Boden und zogen sich Verletzungen zu. Wie sich herausstellte, stand der E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Alkoholtest verlief negativ, ein Drogenschnelltest bestätigte die Einnahme von Kokain. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Auf den Mann kommen Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.