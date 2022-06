Das Seniorenzentrum in Bruchmühlbach hat am Samstag gegen 17.30 Uhr eine leicht demente 83-jährige Bewohnerin als vermisst gemeldet. Wie die Polizei berichtet, suchten darauf hin Beamte das Seniorenheim und die nähere Umgebung ab, allerdings vergeblich. Deshalb wurde die Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung der Suchaktion hinzugezogen. Diese schickte zwei Drohnen in die Luft – eine im Bereich des Seniorenstiftes und eine weitere im angrenzenden Wald in Richtung Lambsborn, da die Vermisste in der Vergangenheit öfter dort unterwegs gewesen ist. Letztendlich wurde die 83-Jährige aber nicht von den Drohnen ausfindig gemacht, sondern von einem Spaziergänger, der die alte Frau im Wald kurz vor Martinshöhe antraf. Dieser verständigte seine Schwägerin, die die Seniorin mit ihrem Pkw im Wald abholte und die Polizei informierte. Die Beamten brachten die Frau gegen 20.30 Uhr „wohlbehalten zurück ins Seniorenzentrum“. An der Suchaktion waren neben den Einsatzkräften der Polizei mehrere Familienangehörige der Vermissten und 26 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.