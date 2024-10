Cannabisprodukte, Verpackungsmaterial, Bargeld und zwei Messer – all das fanden Polizisten in der Nacht auf Sonntag bei einem Mann, der ihnen in der Innenstadt eher zufällig aufgefallen war. Nach einer gemeldeten Körperverletzung im Kernstadtbereich hatte eine Streife nach den Tätern gefahndet. Dabei waren sie gegen 2 Uhr in der Münchstraße auf einen Mann gestoßen, auf den die Beschreibung passte. Zwar konnte der Tatverdacht nicht erhärtet werden, allerdings fanden die Polizisten bei dem 31-Jährigen aus dem Landkreis Rauschgift, Waffen und Geld. Nach Rücksprache mit der Justiz wurde die Wohnung des 31-Jährigen durchsucht. Die weiteren Ermittlungen laufen.