Fische, die an der Wasseroberfläche nach Luft schnappen, bereits verendete Artgenossen und über Wochen kein Regen: So stellte sich die Situation im vergangenen Sommer an den Siegelbacher Weihern dar. Wie sieht es in diesem Jahr aus, wie hat sich der Angelsportverein auf die nächsten Monate vorbereitet?

Der Angelsportverein hat seit 1971 drei Weiher in Siegelbach von der Stadt gepachtet, der größere und der mittlere werden zum Angeln genutzt. Im vergangenen Sommer, als es über Wochen