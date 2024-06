Kaffeeklatsch: Heute würde er das Café einfach Olis Café nennen, denn die meisten Gäste nennen den Chef Oliver Konrad einfach beim Vornamen. Im Barista Café in der Kerststraße 18 geht es familiär zu.

Seit 2011 betreibt Oliver Konrad das kleine Café. Anfangs war seine Mutter noch mit von der Partie, musste aus gesundheitlichen Gründen aber nach einem Jahr aussteigen. Während die Ursprungsidee war, kleine Speisen und Getränke anzubieten, stieg Oliver Konrad dann um auf Kaffee und Kuchen.

Für den 53-Jährigen war die Gastronomie Neuland, hatte er doch als Einzelhändler gearbeitet. Er stammt ursprünglich aus Frankfurt, kam vor vielen Jahren aus familiären Gründen in die Pfalz. Und entschied sich 2011 für das kleine Café an der Ecke Kerst- und Wagnerstraße. Dafür schloss Konrad einen Vertrag mit dem großen italienischen Kaffeehersteller Segafredo ab. Auch das Innere des Cafés atmet italienisches Flair mit viel Schwarz und roten Akzenten. Beim Umbau hat der Betreiber selbst mit angepackt, die vorherige Einrichtung eines Dönerladens herausgerissen, gestrichen und vieles mehr.

Warmer Kuchen aus dem Ofen

Nach dem Rückzug seiner Mutter habe ihn seine Partnerin Christiane Sultan im Café unterstützt, sei dann aber während der Pandemie in eine feste Anstellung gewechselt, erzählt der Gastronom. Bei ihr hat er sich auch das Backen abgeschaut. Denn im Barista Café gibt es seit 2012 nur hausgemachte Kuchen. Seine Mutter habe angefangen mit Käsekuchen nach Omas Rezept. „Der wurde mir noch warm aus dem Ofen quasi aus den Händen gerissen“, erinnert sich Konrad. Heute backt er alle Kuchen selbst, hat von seiner Partnerin vieles gelernt. Das bedeutet für den Chef, dass er jeden Tag um 7 Uhr im Geschäft ist, mit Vorbereitungen und Backen beginnt – Zwölf-Stunden-Tage sechsmal die Woche.

„Das hält mich fit“, sagt der 53-Jährige, zumal er alles selbst macht – vom Büro über das Einkaufen und Backen bis zum Bedienen. Zur Seite stehen im drei Aushilfen.

Auf die Frage, wer denn seine Gäste seien, kommt der Cafébesitzer aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Es sind einfach die Besten.“ Man sei wie eine Familie, manche seien jeden Tag da und sagten, es sei für sie, als würden sie in ihr Wohnzimmer kommen. Die in der Regel ältere Klientel sei nicht nur dankbar, sondern helfe sogar, wenn Not am Mann sei. Und wie aufs Stichwort kommt eine Kundin herein und fragt nach Rhabarberkuchen. Oliver Konrad erklärt ihr, dass heute nirgendwo in den umliegenden Geschäften, in denen er bevorzugt einkauft, Rhabarber im Angebot gewesen sei. Worauf sie ihn fragt: „Soll ich dir morgen welchen mitbringen?“

Der Chef backt einfach, wozu er Lust und was Saison hat. Im Frühjahr gibt es natürlich „Erdbeerbermche“, der Klassiker ist Käsekuchen, von dem manche sagen, er schmecke so gut wie damals bei ihrer Oma. Doch auch ein Rotkäppchenkuchen steht in der Glasvitrine – gemacht aus Rührteig hell-dunkel, darauf Kirschen und eine Quark-Sahne-Creme, getoppt mit einem Kirschspiegel. Auch Bienenstich wird gerne genommen und alle Obstkuchen mit Streusel. Alles muss an Ort und Stelle in der Küche hergestellt werden, die auch von Lebensmittelkontrolleuren abgenommen wurde und regelmäßig überprüft wird.

Eine Karte ist meist nicht nötig

Auf den Namen Barista Café habe ihn damals der Vertreter von Segafredo gebracht, als er ihm in einem Schnellkurs gezeigt habe, wie die Kaffeemaschine funktioniert, erinnert sich Oliver Konrad. Heute würde er dem Café einfach seinen Vornamen geben, wie es auch viele Stammgäste tun. „Manche sagen aber auch Segafredo-Café.“

Leckerer italienischer Kaffee steht in allen Variationen auf der Karte. Wobei: Eine Karte gibt es zwar, sie liegt aber gar nicht auf den Tischen. „Bei den Stammgästen weiß ich schon, was sie wollen und bringe es ihnen automatisch an den Platz“, schildert Konrad das übliche Procedere. Am meisten gefragt sei der Cappuccino. Und jeder, der ihn bestellt, bekommt ein Herzchen hinein gezaubert. Wer keine Milch verträgt, kann auf Hafermilch ausweichen. „Die schäumt gut“, erklärt der Chef, warum man sich für diese Alternative entschieden hat.

Frühstück gibt es in dem Café keines, höchstens Buttercroissants. Früher hatte Konrad auch Brötchen im Angebot, ist aber in der Corona-Zeit davon abgekommen. Außer den verschiedenen Kuchen gibt es das ganze Jahr über heiße Waffeln – im Winter gerne mit Kirschen, im Sommer mit Vanilleeis. Im Angebot sind selbstverständlich die üblichen Erfrischungsgetränke, an Alkoholischem beispielsweise Prosecco und Aperol Spritz. „Für die Weinschorle habe ich eigens Dubbegläser angeschafft“, erzählt der Gastronom.

Im Inneren des Cafés finden 24 Gäste Platz, draußen unter den großen Sonnenschirmen mit dem Segafredo-Schriftzug noch einmal 30 bis 35 Personen. Und im Sommer, da wollen die Gäste natürlich draußen sitzen. „Ohne eine Terrasse wäre kein Geschäft zu machen.“ Und Konrad weiß, dass es auch darum geht, zu sehen, wer in der Fußgängerzone unterwegs ist. „Ich bin froh, dass wir viele Cafés haben. Die beleben die Stadt“, sagt er.

Ehemaliger Gast wird zu Hause besucht

Zwei seiner Gäste, ein älteres Paar, verabschieden sich: „Wir müssen gehen, wir haben noch einen Termin. Bis zum nächsten Mal.“ Ein anderer geht mit den Worten „Bis morgen!“. Oliver Konrad freut sich, dass sich auch einige ältere, alleinstehende Frauen trauen, ohne Begleitung zu ihm zu kommen. „Ich habe ihnen gesagt: Ihr braucht keine Angst zu haben, ich passe auf euch auf.“ So eng ist der Kontakt zu seinen Gästen, dass er einen über 90-Jährigen, der nicht mehr kommen kann, nun regelmäßig besucht. „Und zu seinem Geburtstag, da habe ich ihm zwei Kuchen heim gebracht.“ Denn außer Haus verkauft der mittlerweile versierte Bäcker seine gelungenen Kreationen auch.

Der 53-Jährige ist rundum zufrieden mit seiner Arbeit und seinem Café. Denn was würden die besten Gäste der Welt ohne ihn machen?

Info

Geöffnet ist das Barista Café Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag ist geschlossen.