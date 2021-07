Der Weltraum. Unendliche Weiten – und ein Ort, durch den junge Lautrer „Astronauten“ vom 17. Juli bis zum 8. August selbst reisen dürfen. Via App. Die Organisatoren der Jugendkulturmeile haben sich für die Sommerferien eine virtuelle und interaktive Weltraumwanderung ausgedacht, durch die Rätsel-Freunde zwischen 12 und 16 Jahren die Stadt auf eine ganz besondere Art und Weise entdecken.

Wir schreiben das Jahr 2021. Die einst bunten, prachtvollen und kulturfreudigen Planeten der „GalaxiLutri“ werden von einem bösartigen „Quiz-O-Zon“ angegriffen. Wo einst Spiel, Tanz, Musik und Leben herrschte, ist nun alles grau und trostlos, die Planetenbewohner sind wütend und traurig. Sie brauchen Hilfe – von jungen, heldenhaften Raumfahrern, die das „Quiz-O-Zon“ mit ordentlich Grips bekämpfen. Das ist die Rahmenhandlung zum neusten Sommer-Projekt der Jugendkulturmeile, das am Montag im Stadtmuseum vorgestellt wurde.

Eigentlich hätte es schon 2020 realisiert werden sollen, „doch dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Andrea Löschnig, Museumspädagogin der Pfalzgalerie. Der Aufschub wirkte sich aber gar nicht mal so schlecht auf die Aktion aus. Denn so hatten die Initiatoren – allen voran die Entwicklerin der galaktischen Geschichte, Tina Jahnert von der Pfalzbibliothek – noch etwas mehr Zeit, um die Rahmenhandlung an die aktuelle Zeit anzupassen. Das „Quiz-O-Zon“ steht deshalb für das Coronavirus, die „GalaxiLutri“ natürlich für Kaiserslautern und die grauen trostlosen Planeten für die Kultureinrichtungen der Stadt, die während der vielen Lockdowns tatsächlich zu grauen und trostlosen Orten wurden.

Reise zu den Einrichtungen der Jugendkulturmeile

Die Idee: Mit der kostenlosen „Actionbound“-App, mit der man digitale Schnitzeljagden und Rallyes planen kann, ein Spiel zu erstellen, bei dem die Teilnehmenden alle neun Einrichtungen der Jugendkulturmeile Kaiserslautern – sprich die Planeten – mittels kniffliger Rätsel, Denksportaufgaben und Kombinationsgeschick kennenlernen können. Alles, was sie dafür an Ausrüstung brauchen, sind ein Smartphone mit installierter „Actionbound“-App und ein „GalaxiLutri“-Pass, den es bei allen Institutionen der Jugendkulturmeile sowie bei der Tourist-Information abzuholen gibt.

Ziel des Spiels ist es, anhand der Galaxie-Karte im Pass die gesamte „GalaxiLutri“ zu retten. Per Handy und App lässt sich mit den verschiedenen QR-Codes die eigene Rakete an jedem beliebigen „Planeten“ – also einer Einrichtung der Jugendkulturmeile – starten, je nach Lust und Laune an unterschiedlichen Tagen und auch mit eingelegten Pausen. Im Pass können die Spieler für jede gemeisterte Rätsel-Station bunte Planetenaufkleber als Belohnung sammeln. Darin sind Buchstaben und Zahlencodes enthalten. Für den finalen „Bound“ werden all diese Buchstaben und Zahlencodes benötigt, um das „Quiz-O-Zon“ zu überwältigen und die „GalaxiLutri“ vom Bann zu befreien.

Für Teilnehmer bis 16 Jahre gibt’s etwas zu gewinnen

Fast alle Vertreter der teilnehmenden Institutionen waren in der Zink-Scheune anwesend. Erstmals als Gast bei der Aktion dabei ist auch das Projektbüro „Städtische Veranstaltungen“, vertreten durch Sandra Wolf. „Wir haben versucht, jede einzelne Einrichtung mit einer eigenen Geschichte zu versehen, die in dieser Rahmenhandlung spielt“, erzählte Fabian Striehl von der Pfalzbibliothek. Und dafür haben die Verantwortlichen viel Mühe und Kreativität hineingesteckt. Neben Youtube-Videos und Stadt-Bannern wurden auch Audio-Sequenzen für die virtuelle Entdeckungsreise in der App aufgenommen – für mehr „Mittendrin“-Gefühl.

Die Rätsel können im Innen- und Außenbereich der Einrichtungen gelöst werden – je nach den Öffnungszeiten der Einrichtung. Die gemeinsame Hoffnung: Dass sich die jungen Lautrer durch den „galaktischen“ Wettkampf mehr für die Kultur-, Sozial- und Pädagogik-Arbeit der Stadt begeistern und „Dinge entdecken, die sie vorher vielleicht nicht gesehen haben“, so Striehl. „Wir möchten damit einen spielerischen Anreiz für die Jugendlichen schaffen, auf eine Erkundungsreise durch die ganze Stadt zu gehen.“ Und das wolle man auch bei zukünftigen Projekten weiterführen, versprach Löschnig.

Zu gewinnen gibt es für Teilnehmer bis 16 Jahre ein Tablet, Eintrittskarten für eine Rockoper sowie ein Familienkonzert, Bücher, Spiele, Kunstwerke und vieles mehr. Mitspielen können aber auch die Ü-16-Jährigen. Gefördert wird die Aktion von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.