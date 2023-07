Während einer Fußstreife durch die Innenstadt sind Polizeibeamte am Dienstag auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden. Weil sich das Duo merkwürdig verhielt und die „Zigarette“ in der Hand eines der Jugendlichen nach einem Joint aussah, sollten die beiden kontrolliert werden, teilte die Polizei mit. Als die Jungen die Polizisten erkannten, ergriffen sie allerdings in unterschiedliche Richtungen die Flucht. Einen der beiden konnten die Beamten stellen. Unterwegs hatte er seine „Zigarette“ weggeworfen. Der mutmaßliche Joint wurde sichergestellt. Auf den 14-jährigen Jugendlichen kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die Ermittlungen nach seinem Begleiter dauern an.