Die Corona-Pandemie hat es möglich gemacht, neue Wege auch im Reitsport zu gehen. Durch Einfallsreichtum ist der Einstieg in das digitale Zeitalter auch für den Sport mit den Vierbeinern gelungen. Mit dabei Michele Ulrich aus Neuhemsbach, die schon erste Erfolge zu verzeichnen hat.

Die 41-Jährige begann im klassischen Reitsport und wechselte vor sechs Jahren zum Islandpferde-Reiter- und Züchterverband (IPZV). Seither feiert die begeisterte Reiterin in dieser Sparte Erfolge, darunter auch ein Sieg im Landgestüt Zweibrücken.

„Mit der Isländer Rasse ist es ein komplett anderes Reiten“, erzählt die Physiotherapeutin. Die klassischen Gangarten der Pferde seien Schritt, Trab und Galopp. „Die Islandpferde blieben in ihrer natürlichen Art erhalten und verfügen noch über zwei weitere Gänge“, erklärt die Pferdekennerin. Mittlerweile hat sie sich mit der nordischen Pferderasse mehr als nur angefreundet. „Ich musste mich zunächst selbst an deren Geläuf gewöhnen“, gesteht die Reiterin, die einen ausgezeichneten Trainer für Islandpferde in der Eifel fand.

Nach den Grundzügen hat sie sich ständig weiterentwickelt, was die Platzierungen beweisen. „Nach der Winterpause will man wieder auf Turniere gehen“, erzählt Ulrich. Der Drang sei groß, sich wieder im Kreis vieler Reitpaare zu messen. „Aber dann kam die Corona-Pandemie und alle Wettbewerbe wurden zunächst gestrichen.“ Das galt nicht nur für sie, sondern auch für ihren Ehemann Thomas, der mit Großpferden in Springwettbewerben um Platzierungen und Schleifchen reitet. „Dann habe ich im Internet den Wettbewerb auf digitaler Basis entdeckt“, sagt die Neuhemsbacherin. Dabei gibt es viele Gemeinsamkeiten, die sie aus dem realen Pferdesport kennt.

So gibt sie auf Ausschreibungen hin ihre Nennung für die gewünschte Prüfung ab. Darin sind bereits die Inhalte vorgegeben, und somit kann sie sich für eine der Leistungsklassen entscheiden. Nach Nennungsschluss gibt es dann eine Bestätigung über die Teilnahme. Mit ihrem 16-jährigen Glymur fra Oddgeirsholum geht es dann in das Viereck auf dem heimischen Boden. „Mein Isländer ist auf der Insel geboren und ist über Karlsruhe in Neuhemsbach gelandet“, verrät die Reiterin.

Wechsel der Gangarten

„Selbstverständlich wird die Prüfung in Turnierkleidung geritten“, ist von ihr zu erfahren. Sechs Minuten dauert die Prüfung, und alle 90 Sekunden wechselt die Gangart. „Zwei Helfer sind dabei unverzichtbar“, so Ulrich. Einmal die Person, welche den Ritt von Anfang bis Ende aufzeichnet. Dazu ist kein hoch qualifiziertes Aufnahmegerät erforderlich, sondern „ein Handy tut es auch“. Die weitere Person fungiert als Zeitnehmer. Einmal ist die vorgegebene Zeit von sechs Minuten einzuhalten, und andererseits signalisiert er den zeitlichen Ablauf der einzelnen Sektionen. Die Aufnahmen im Querformat werden dann elektronisch hochgeladen und ein entsprechender Link an die Ausrichtergemeinschaft übermittelt. Die Bewertung erfolgt von einem Richtergremium, das auch bei Ortsturnieren diese Aufgabe übernimmt. Dem jeweiligen Bewerber ist der Zeitpunkt der Bewertung bekannt, und so kann er am Bildschirm seinen Ritt verfolgen. Innerhalb kurzer Zeit wird dann die Wertnote aus der Beurteilung ausgestrahlt.

Vortrag mit Musik

„Die Vorträge sind bei der Ausstrahlung mit Musik unterlegt und werden kommentiert“, informiert die Reiterin. Nach der Aufführung aller Teilnehmer in dieser Sparte und der Bewertung wird anschließend das Gesamtergebnis erstellt und über das Internat veröffentlicht. Die erfolgreichen Teilnehmer werden dann im Oktober an einer Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Bisher steht ein zweiter Platz auf der Erfolgsliste von Michele Ulrich.

Trotz dieser Möglichkeiten und ihrer guten Platzierungen wünscht sie sich eine Rückkehr zur Normalität. „Es ist schon ein anderes Gefühl, auf dem Reitplatz unter Menschen eine Prüfung zu reiten“, gesteht die Reiterin und sehnt den Tag herbei, an dem Menschenaugen wieder den Ritt verfolgen und nicht die Kamera. Ein weiterer für sie wichtiger Grund für die Aufhebung der Einschränkungen ist die Geselligkeit. „Das Gespräch mit Gleichgesinnten auf dem Abreiteplatz und nach dem Ritt sind für mich wichtige Bestandteile des Sports und des Miteinanders“, sagt Michele Ulrich.