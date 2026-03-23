Für Menschen, die auf einen Begleithund angewiesen sind, gibt es in Kaiserslautern und Ludwigshafen kreative Lösungsansätze.

Der Freinsheimer Michael Herty hat irgendwie genug von schlechten Nachrichten, von Kritik und Nörgeleien. Er möchte etwas Positives berichten. Von einem Theaterbesuch im Ludwigshafener Pfalzbau an einem Abend, als das Pfalztheater Kaiserslautern mit der Musical-Produktion „Jesus Christ Superstar“ gastierte. „Das, was meine Familie erlebt hat, war dermaßen positiv, dass ich gerne auch andere daran teilhaben lassen möchte“, erzählt Herty. Was war passiert?

Alles fängt mit einem Weihnachtsgeschenk an, das Michael Herty für „seine Frauen“, wie er selbst sagt, ausgesucht hat, also seine Töchter und Enkeltöchter. Theaterkarten sollten es sein, und das Musical „Jesus Christ Superstar“. „Eigentlich wollte ich Karten für Kaiserslautern kaufen, doch da war alles ausverkauft. Dann habe ich gesehen, dass das Pfalztheater mit dem Musical auch in den Ludwigshafener Pfalzbau kommt.“ Ende Februar waren die beiden Gastspielvorstellungen des Musicals „Jesus Christ Superstar“, das in Kaiserslautern ein absoluter Publikumsrenner ist.

Der Hund muss dabei sein

Doch für eine der Beschenkten aus Hertys Familie ist ein Theaterbesuch keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Der Besuch gleicht eher einer unüberwindbaren Hürde. Hertys 22-jährige Enkelin leidet an einer psychischen Erkrankung. „Sie meidet wegen einer Borderline-Erkrankung größere Menschenmengen“, berichtet er. „Deshalb hat sie auch einen Begleithund, der ihr im Alltag eine unverzichtbare Hilfe ist.“ Und es sei klar gewesen: Der Hund müsse mit ins Theater, sonst würde ein Besuch unmöglich sein.

Er habe sich dann mit dem Problem an das Theater im Pfalzbau gewandt, wo man zunächst nachgefragt habe, ob denn auch ein Besuch am Samstag statt am Freitag möglich wäre, weil da die Sache leichter zu organisieren sei. „Dann hat man uns fünf statt vier Karten für Samstag geschickt. Eine zusätzliche für eine Begleitperson.“ Nur war diese Begleitperson eben ein Begleithund. Genauer gesagt ein Labrador-Mädchen mit Namen Tiri.

Die Loge ist die Lösung

Und der durfte nun eben auch das Erfolgsmusical von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice erleben. Man habe der Familie eine der Seitenlogen zur Verfügung gestellt, das gesamte Personal sei von Jürgen Seidel vom Abonnementbüro informiert worden, selbst den Vorstellungsarzt habe man in der Nähe platziert. „Sie haben sich im Pfalzbau rührend um alles gekümmert. Wir fanden das alle ganz toll“, zeigt sich Herty begeistert.

Auf Nachfrage beim Pfalzbau berichtet Jürgen Seidel, dass die Lukom (Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft) als Hausherrin im Pfalzbau es eigentlich gar nicht erlaube, dass Hunde bei Veranstaltungen dabei sein können. „Ich habe dann bei Intendant Tilman Gersch nachgefragt, ob wir das in diesem speziellen Fall nicht ermöglichen sollten, auch weil ich wusste, dass er selbst Hunde mag.“ Die Lösung sei dann die Loge gewesen, die normalerweise für zehn Personen Platz bieten würde, hier aber für die Familie und ihren Hund reserviert gewesen sei. „Und so weit ich weiß, hat sich der Hund auch ganz wunderbar benommen“, so Seidel.

Auch beim Pfalztheater in Kaiserslautern, von dem die „Jesus-Christ“-Produktion ja stammt, sei es schon vorgekommen, dass Therapiehunde mit ins Theater gekommen seien, berichtet Pressesprecher Günter Fingerle. „Wir hatten zuletzt sogar eine Schauspielproduktion auf der Werkstattbühne, bei welcher der Regisseur seinen Therapiehund mitgebracht hat. Der war dann quasi ständig und überall dabei“, so Fingerle. Und auch im Großen sei schon ein Begleithund eines Zuschauers anwesend gewesen. „Wir platzieren diesen dann auf den Rollstuhlplätzen“, so Fingerle. Logen wie im Pfalzbau gibt es im Pfalztheater keine.