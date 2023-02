Ohne ihrer Pflicht nachzukommen, den Schaden anzuzeigen, hat sich eine 53-jährige Frau am späten Freitagabend an einer Unfallstelle aus dem Staub gemacht. Laut Polizei war die Frau zuvor um kurz vor 22 Uhr mit einem E-Scooter gegen einen ordnungsgemäß geparkten Chrysler gestoßen. Zeugen hatten den Unfall mitbekommen und daraufhin die Polizei verständigt. Die Flüchtige hatte sich dann zu Fuß auf den Weg gemacht, konnte allerdings im Rahmen der Fahndung von Polizisten ausfindig gemacht werden. Die Frau hatte eine leichte Verletzung, welche zu dem Unfall passte. Weil die 53-Jährige stark nach Alkohol roch, einen Test aber strikt ablehnte, wurde ihr eine Blutprobe auf der zuständigen Wache entnommen. Die 53-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung, teilte die Polizei am Wochenende mit.