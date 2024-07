Es könnten Szenen eines Sommer-Wohlfühl-Films sein – mit Palmen, gutem Wetter und schicken Autos. Für Sem Löfke, Oberstufenschüler der Integrierten Gesamtschule Bertha von Suttner, war solch ein Ort ein Jahr lang sein zu Hause.

Einmal im Leben in die USA zu reisen, ist für viele ein Traum. Für Sem Löfke ist er im vergangenen Jahr in Erfüllung gegangen. Denn er nahm am Parlamentarischen-Patenschafts-Programm (PPP) teil, ein Austauschprogramm, bei dem Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende ein Auslandsjahr absolvieren dürfen. Der Jugendliche meisterte das dreistufige Auswahlverfahren und war in Tampa, Florida, in einer wohlhabenden Gegend untergebracht. „Dieses Gefühl ,Ich bin in Florida’ ist unbeschreiblich“, sagt der Stipendiat.

Löfke kehrte Ende Juni aus den Staaten zurück. Er berichtet von dem großen Glück, das er mit seiner Gastfamilie hatte. Es handelte sich dabei um ein homosexuelles Paar, das nicht zum ersten Mal Gastschüler betreute. Mit seiner Gastfamilie konnte Löfke viele Ausflüge machen, zum Beispiel nach Miami oder in die Everglades. Sein persönlicher Höhepunkt: eine Kreuzfahrt in Alaska.

Volles Programm

Anders sah es in Sachen Schule aus. Da in der Einrichtung in seinem Bezirk kein Platz mehr frei war, musste Löfke auf eine andere Schule ausweichen. Dort stellte sich die Sprachbarriere als Problem heraus. Da mehr als die Hälfte der Schüler einen lateinamerikanischen Hintergrund hat, sei es schwer gewesen, zu kommunizieren. Ein Großteil der Schüler habe lediglich Spanisch, aber kein Englisch gesprochen. „Ich will mein Austauschjahr gar nicht schlecht reden, aber das Jahr hätte mit einer anderen Schule tausend Mal besser sein können“, schildert der Schüler. Dementsprechend schwierig war es für Löfke auch, anfangs Kontakte zu knüpfen. Im Laufe der zeit habe er sich aber einen kleinen Freundeskreis aufbauen können.

Von 8.30 bis 15.30 ging es jeden Tag zur Schule. Davor oder danach stand – abhängig von der gewählten Sportart – mehrstündiges Training auf dem Plan. Nach einem nicht allzu glücklichen Start beim Football versuchte sich Löfke im schulinternen Wrestling-Team, was „superhart war, aber schon Spaß gemacht hat“. In seiner Freizeit spielte er Volleyball.

Reifer durch Auslandsaufenthalt

Unterm Strich habe ihm die Auslandserfahrung sehr viel gebracht. „Es ist unglaublich, die Chance zu haben und das erleben zu dürfen. Ich habe mich in dem Jahr geändert. Ich bin reifer geworden. Zu manchen Dingen habe ich jetzt erst eine Sichtweise entwickelt“, erzählt er. Er freut sich nun aber auch schon auf den Schulstart im September. Löfke wird die elfte Klasse freiwillig wiederholen, „weil ja alles aufeinander aufbaut“.

Wer ebenfalls am PPP teilnehmen und ein Jahr in den USA verbringen möchte, kann sich bis zum 13. September bewerben, informiert der Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves, der den letzten Schritt des Auswahlverfahrens übernimmt.

Info

Weitere Infos im Netz unter https://www.bundestag.de/ppp