Eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verurteilte am Dienstag einen 47-jährigen Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Der Mann hatte einen 56-Jährigen schwer im Gesicht verletzt.

Der Mann, der gegenwärtig in anderer Sache in Haft einsitzt, war geständig, am 17. Februar 2022, einem 56- jährigen Bekannten, in dessen Wohnung, in der Innenstadt von Kaiserslautern, mehre Schläge mit der Faust und mit einem Aluminiumbesenstiel ins Gesicht versetzt zu haben. Der Mann, der mit dem Angeklagten seit mehreren Jahren befreundet war, erlitt dadurch komplizierte Splitterbrüche im Kieferbereich, an einer Augenhöhle und am Nasenbein, die operativ behandelt werden mussten. Dabei wurde dem Verletzten eine Metallplatte eingepflanzt, die erst nach sechs Monaten durch eine weitere Operation entfernt werden konnte.

Opfer hat Angstzustände und Seheinschränkungen

Das Opfer leidet jetzt noch an Angstzuständen und einer erheblichen Minderung seiner Sehschärfe. Nach dem Gutachten eines rechtsmedizinischen Sachverständigen, der auch den Beginn einer Hirnblutung feststellte, waren die erlittenen Verletzungen abstrakt, jedoch nicht konkret lebensbedrohlich.

Der Mann hatte den Angeklagten aus Mitleid in seine Wohnung aufgenommen, nachdem dieser nach einem Brand seiner früheren Wohnung ohne Obdach war. Beide hatten vor der Tat gemeinsam in der Wohnung ausgiebig dem Alkohol zugesprochen. Der alkohol- und drogenabhängige Angeklagte sagte aus, dass sein Trinkgenosse ihn beleidigt habe, woraufhin er ausgerastet sei. Alkohol in Kombination mit Amphetamin, das er ebenfalls konsumiere, mache ihn aggressiv, sagte der 47-Jährige aus.

Der Verletzte hatte indessen keine Erklärung für den Gewaltausbruch beim Angeklagten. Nach gemeinsamem Alkoholgenuss hätte der Angeklagte erst seine Wohnung verlassen und sei später zurückgekehrt, um dann grundlos auf ihn einzuschlagen. Als der Angeklagte sich nach der Aussage seines Opfers bei dem 56-Jährigen entschuldigte und bekräftigte, es täte ihm leid, entgegnete das Opfer knapp : „Alles klar.“

Bei der Strafzumessung wertete das Gericht zu Gunsten des Angeklagten, dass seine Steuerungs- und damit seine Schuldfähigkeit aufgrund des Alkohol- und Drogengenusses vor der Tat erheblich gemindert war, er geständig war und auch Reue gezeigt habe.

Reue wirkt strafmildernd

Nachteilig hätten sich hingegen neben den schweren Verletzungen beim Opfer seine vielen, vor allem die einschlägigen Vorstrafen ausgewirkt, denen zum Teil ähnliche Verhaltensmuster, wie die neuerliche Tat, zu Grunde lägen. Im Endergebnis habe die Kammer durch einen kräftigen Abschlag im Strafmaß aber dafür gesorgt, dass sich die fehlerhafte Gesamtstrafenbildung angesichts einer Vorverurteilung nicht negativ für den Angeklagten ausgewirkt habe.

Von einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, neben der Strafe, sah die Kammer des Landgerichts gestützt auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen mangels Erfolgsaussicht ab, nachdem der Angeklagte eine solche Maßnahme in anderer Sache erst im Oktober abgebrochen hatte.

Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.